Франція поділяє стурбованість України з приводу "Північного потоку-2", - міністр економіки Ле Мер

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер заявив, що поділяє стурбованість України щодо проєкту будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Як ви правильно зауважили, проєкт "Північний потік-2" не можна відокремити від питання транзиту російського газу через Україну. Ми цілком розуміємо занепокоєння України з цього приводу. Ми за підтримування українського транзиту в достатній кількості. Франція повністю підтримала укладення російсько-української транзитної угоди в грудні 2019 року, в якій ЄС став посередником, і ми дуже прихильні її виконанню", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У питанні "Північного потоку-2" Україна та США єдині, - Зеленський. ВIДЕО

Водночас французький чиновник заявив, що його країна виступає проти іноземного втручання в енергетичну політику ЄС.

"Франція принципово виступає проти будь-якого іноземного втручання в енергетичну політику ЄС і його держав-членів. Нам вирішувати, як диверсифікувати наші постачання газу і як зміцнити енергетичну безпеку ЄС", - зазначив Ле Мер.