Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук запевняє, що кримінальна справа стосовно нього нібито є політично мотивованою, як і запроваджені раніше РНБО санкції.

Про це він заявив у залі суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Я і моя дружина є багатими людьми, однак щоб я не міг розпоряджатися цими коштами, проти нас застосували санкції. Усі рахунки заблоковано, ці кошти ми не можемо використовувати ... Це політично мотивоване звинувачення, підозра. Вважаю, що в розпорядженні правоохоронних органів і представників прокуратури немає об'єктивних доказів щодо мене", - зазначив Медведчук.

Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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