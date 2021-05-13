Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів
Про це він заявив у залі суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Я і моя дружина є багатими людьми, однак щоб я не міг розпоряджатися цими коштами, проти нас застосували санкції. Усі рахунки заблоковано, ці кошти ми не можемо використовувати ... Це політично мотивоване звинувачення, підозра. Вважаю, що в розпорядженні правоохоронних органів і представників прокуратури немає об'єктивних доказів щодо мене", - зазначив Медведчук.
Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.