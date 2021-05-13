Зеленський про підписання рамкових угод між Україною та Францією: Це важливо як для Луганщини, так і для Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Я радий, що все, про що ми домовлялися з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном, не просто слова. А професійні люди змогли все це довести від слів до серйозних угод. Усі ці чотири угоди дуже актуальні", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на важливості укладення угод для покращення якості водопостачання в Україні.
"Я дуже радий, що ми вирішуємо це питання не лише на місцевому рівні, а й на державному. Будуть вкладатися великі гроші. Це важливо як у Луганській області, так і в столиці України", – зазначив глава держави.
Зеленський також наголосив на актуальності укладення угоди щодо оновлення парку залізничних локомотивів: "Для України дуже важливо, що рівень локалізації виробництва буде 35%. Тобто буде як оновлення техніки, так і збільшення кількості робочих місць".
Президент підтвердив запрошення Президента Емманюеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон на святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.
Нагадаємо, раніше Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.