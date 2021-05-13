Видобувні компанії платять в український бюджет $ 43, а не $4 за тонну залізорудного концентрату, - Каленков

Податкове навантаження на тонну виробленого в Україні залізорудного концентрату становить 43 долари США.

Про це написав у фейсбуці президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він звернув увагу, що це в десять разів вище суми в 4 долари, яка останнім часом часто спливає в ЗМІ. Зокрема, таке припущення в своїх соціальних мережах поширює екснардеп Сергій Лещенко.

"Такі заяви є абсолютно маніпулятивними. Нагадаю, що рентна ставка - це всього лише один з платежів, які бізнес спрямовує до державного бюджету. В цілому ж податкове навантаження на тонну залізорудного концентрату становить - 43 долари США, а це в десять разів вище озвученої в ЗМІ суми", - написав Каленков.

Ціни на залізну руду вкрай нестабільні, пояснив він. Вони можуть змінюватися залежно від економічних циклів і таких форсмажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19. Зокрема, поточне зростання цін до 200 дол. за тонну пов'язують зі скороченням виробництва в Бразилії і ПАР, де ситуація з пандемією залишається важкою. Однак ще недавно вартість руди не перевищувала 40 дол. за тонну.

"Безумовно, коли ринкова кон'юнктура сприятлива, і ціни на сировину зростають, пропорційно зростає оподаткування прибутку підприємств і збільшуються інвестиційні програми", - резюмував Каленков.