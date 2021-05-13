До екомодернізації потрібно підходити виважено, враховуючи стан економіки, - експерт

До питання екомодернізації необхідно підходити виважено, враховуючи особливості та можливості кожної галузі промисловості, оскільки на переобладнання необхідні величезні гроші.

Про це заявив генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Коксова батарея має вартість будівництва 460-500 млн доларів. Термін її дії - 30 років. Вона відпрацювала 15 років, а мені дається сім років для того, щоб я модернізував її. Це що, я повинен завалити цю батарею? Ми порахували: неймовірна кількість коштів необхідна для того, щоб впроваджувати нові технології з викидів на димарі. Зі 100 мг до 10 мг", - розповів Старовойт.

Він підкреслив: вимоги з екомодернізації повинні враховувати специфіку і стан кожної галузі, в іншому випадку влада ризикує попросту їх знищити. "Позиція наша така з приводу законопроєкту: треба дуже диференційовано підходити до кожної галузі. Ще раз уважно провести співбесіди з нами - коксохіміками, тому що ми найбільш видимі в цій частині. Ну давайте закриємо! Колись ми 40 млн тонн коксу Україна випускала. Сьогодні - 9 млн тонн", - пояснив Старовойт.

Раніше заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що Україна не повинна брати на себе нереальних зобов'язань щодо термінів проведення екомодернізації, а державі варто надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС. У свою чергу віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що для екомодернізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.