До екомодернізації потрібно підходити виважено, враховуючи стан економіки, - експерт
Про це заявив генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт.
"Коксова батарея має вартість будівництва 460-500 млн доларів. Термін її дії - 30 років. Вона відпрацювала 15 років, а мені дається сім років для того, щоб я модернізував її. Це що, я повинен завалити цю батарею? Ми порахували: неймовірна кількість коштів необхідна для того, щоб впроваджувати нові технології з викидів на димарі. Зі 100 мг до 10 мг", - розповів Старовойт.
Він підкреслив: вимоги з екомодернізації повинні враховувати специфіку і стан кожної галузі, в іншому випадку влада ризикує попросту їх знищити. "Позиція наша така з приводу законопроєкту: треба дуже диференційовано підходити до кожної галузі. Ще раз уважно провести співбесіди з нами - коксохіміками, тому що ми найбільш видимі в цій частині. Ну давайте закриємо! Колись ми 40 млн тонн коксу Україна випускала. Сьогодні - 9 млн тонн", - пояснив Старовойт.
Раніше заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що Україна не повинна брати на себе нереальних зобов'язань щодо термінів проведення екомодернізації, а державі варто надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС. У свою чергу віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що для екомодернізації вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.