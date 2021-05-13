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Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам

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Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам
Прокуратура, Нацполіція, СБУ і ДФС упродовж 2 днів провели низку обшуків у департаментах КМДА і на комунальних підприємствах. Розкрито масштабну схему заволодіння коштами київського і державного бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Обшуки проведено в комунальному об'єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, у корпорації Київавтодор, Департамент соцполітики, Містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло", - сказано в повідомленні.

Справи, в межах яких проведено слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння коштами бюджету, умисного ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, поборів із підприємців, "кришування" нелегального бізнесу.

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"Вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, у тому числі і керівникам", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.

Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    "Рыба гниёт с головы"...
  • Иван Петрович Сидоров
    Таки да. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт гордо вопит: Я гей, и это хорошо!/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
  • Иван Петрович Сидоров
    Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана Коломойского. Ему нужен на раздаче свой человечек. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Но хрен кодлану а не Кличко.На Поворознике кодлан жидко обделался.
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