Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Обшуки проведено в комунальному об'єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, у корпорації Київавтодор, Департамент соцполітики, Містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло", - сказано в повідомленні.
Справи, в межах яких проведено слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння коштами бюджету, умисного ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, поборів із підприємців, "кришування" нелегального бізнесу.
"Вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, у тому числі і керівникам", - зазначили в прокуратурі.
Слідчі дії тривають.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.