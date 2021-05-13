На Черкащині за систематичне хабарництво затримали майора поліції. ФОТО

У Черкаській області внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарі старшого інспектора сектора поліцейської діяльності м. Городище.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Майор поліції вимагав та отримував щомісячну "данину" за непритягнення до відповідальності одного з мешканців м. Городище, який керував транспортним засобом без необхідних документів і займався виловом риби в місцевих водоймах у нерестовий період. Оперативники задокументували отримання поліцейським упродовж двох місяців 24 тис. гривень "відкупних".

Відразу після отримання ще одного хабаря співробітника поліції затримали.

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Зараз слідчі ДБР готують вручення підозри фігуранту у ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.