Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор
Про це під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід Медведчуку, повідомив один з прокурорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку в разі визнання його винним, є максимальним і найсуворішим для відповідного виду покарань.
"Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, досягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав прокурор.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.