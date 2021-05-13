Тупицький про обшуки в його будинку: Що шукали - Бог його знає. Вилучили патрони до карабіна, жорсткий диск і старий телефон дружини

Олександр Тупицький заявив, що слідчі ДБР під час обшуку в його будинку вилучили патрони до мисливської зброї, старий мобільний телефон дружини і жорсткий диск зі старого комп'ютера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тупицький повідомив в коментарі УНІАН після обшуків, які проводилися сьогодні в його будинку на вулиці Михайла Драгоманова.

"Я не знаю, що шукали. Я нічого не ховав, в мене вилучили патрони до зареєстрованого мисливського карабіну, оскільки я мисливець. Також зі старого комп’ютера зняли жорсткий диск, старий телефон дружини вилучили, в якому навіть сімкарти вже немає. І на цьому все закінчилося. А що шукали - Бог його знає", - зауважив Тупицький.

Тупицький додав, що пов’язує цей обшук з тиском на нього.

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"Таким чином мене хочуть вижити з Конституційного суду. Змусити мене піти. Я називаю це знущанням. Потрібно витерти ноги об голову Конституційного суду, щоб він здався морально і пішов", - сказав він.

Також Тупицький прокоментував ситуацію з обранням йому запобіжного заходу у Печерського райсуді столиці в рамках розслідування кримінального провадження, в якому він є підозрюваним у наданні завідомо неправдивих свідчень, і на засідання якого вже декілька разів не з’явився.

Свою неявку Тупицький пояснив тим, що погано почувається, але запевнив, що в цілому не має наміру ухилятися від участі у судових засіданнях.

"Я не ухиляюся від явки до суду. Але що важливіше: участь у засіданні чи стан свого здоров’я? Засідання нікуди не подінеться", - сказав він.

Крім того, Тупицький прокоментував засідання Верховного суду, де розглядаються його позови до президента щодо відсторонення та звільнення з посади судді КС.

Він зазначив, що судові засідання тривають, і припустив, що суд не зволікатиме з ухваленням рішень за його позовами.

Слідчі ДБР сьогодні проводили обшук у будинку Тупицького в рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишніх суддів Вищого господарського суду Віктора Татькова та Артура Ємельянова. В одному з епізодів цієї справи Тупицький також є підозрюваним.