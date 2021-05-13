Новини

Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело (оновлено)

20 96161
Зламався вертоліт, на борту якого був Разумков. Поломка була незначною, - джерело (оновлено)
Спікер Верховної Ради добирається з Херсона до Києва автомобілем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався на Херсонщині, де Разумков перебував із робочою поїздкою. Політик планував повернутися в столицю повітрям. Але щойно гвинтокрил піднявся вгору над майданчиком, один із датчиків показав, що летіти не можна - техніка несправна.

Вертоліт приземлився там же, звідки і злітав. Разумков пересів в автомобіль і зараз перебуває на шляху до Києва.

Цензор.НЕТ перевірив цю інформацію в інших джерелах, однак вони її не підтвердили. За їх словами, Разумков у даний момент прямує автомобілем з Херсона до Києва.

Читайте також: Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Вы тоже все на ЭТО надеялись???)
  • Дамир Терентьев
    Люди не пострадали, это хорошо, что с Разумковым?
  • violator
    на место посадки тут же прибыла спецмашина с чистыми штанами для Разумкова Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку Херсоне - Цензор.НЕТ 7096
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини