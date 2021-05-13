Білоруського барабанщика Санчука посадили на 6 років за те, що він грав на протестах
Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна", інформує Цензор.НЕТ.
Санчука засуджено до 6 років посиленого режиму. Саме таке покарання просив для нього прокурор.
Музиканта і його колег - групу барабанщиків "Вимагаємо розійтися" - затримали в листопаді. Після 15-добового арешту він так і не вийшов на свободу. На "покаянному відео" ОНТ Олексій після затримання сказав тільки: "Я вчив ритм". За словами інших затриманих музикантів, під час затримання співробітники ГУБОПіКа били Олексія і вимагали пароль від телефону. Сам Олексій на суді заявляв про моральний тиск.
Суд визнав його винним в організації дій, що грубо порушують громадський порядок, навчанні осіб для участі в масових заворушеннях і підготовки до участі в масових заворушеннях.
Окремо в обвинувальному акті зазначається, що Савчук здійснив навчання осіб для участі в масових заходах, здійснення гучних ударів руками, що порушують спокій громадян.