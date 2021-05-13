Спілка журналістів закликала Раду не ухвалювати закон "Про медіа"

Національна спілка журналістів України закликала Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" і направити його до Венеціанської комісії Ради Європи для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов'язанням України перед ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій 13 травня.

Крім того, в НСЖУ закликають почати "реальний діалог" влади із журналістами України для осучаснення медійного законодавства, приведення його у відповідність із кращими європейськими зразками.

"За ці майже півтора року законопроєкт "Про медіа" об’єднав проти себе сотні українських редакцій, журналістів і блогерів, які разом із членами НСЖУ поставили свої підписи під заявою з вимогою зняти його з розгляду у Верховній Раді. Шкода, що влада не чує журналістів. Попри обіцянки, текст законопроєкту залишився незмінним навіть після критики європейських експертів", - зазначили в НСЖУ.

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"3і 170 сторінок законопроєкту зобов’язання перед ЄС викладені лише в двох розділах, а основний масив тексту описує, як поставити редакції під контроль, регулювати їхню роботу, залякати і зробити лояльними до влади. Ми, українські журналісти, вважаємо за необхідне посилити боротьбу з російською пропагандою та з ворожим впливом на національний інформаційний простір. Для цього в країні потрібно створити ефективні інструменти, в тому числі законодавчі. Однак закон "Про медіа" не є таким інструментом. Це документ, який ускладнює роботу українських журналістів, а не російських пропагандистів", - додали в організації.

У спілці журналістів додали, що кожен адвокат законопроєкту "Про медіа" увійде в історію як "ворог преси".

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