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ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"

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ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"
За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, посадові КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У приміщеннях "Київміськсвітло" проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків. ФОТО

"Я вже неодноразово заявляв, що прискіпливу увагу ДФС буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України станом на сьогодні. Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Слідчі дії тривають.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    взялись за педалика неслабо а то он булки расслабил со своим *ударом*. дорог нет от слова СОВСЕМ в Киеве, тротуары сошли вместе со снегом, коммунальный транспорт убитейший. зато свечки многоэтажки как грибы в самом центре растут а педаля типа ни при чем...
  • Ex perd
    Ты хоть бывал в Киеве.
  • Alex 6dec27a3
    ну і правильно - верхівка пастрансу та метрополітена крадуть безбожно. Зара їх усунути і буде вистачати і 8 грн за проїзд
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