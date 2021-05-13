ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен"

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації у межах розпочатого кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 млн грн під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва лінії метрополітену на замовлення КП "Київський Метрополітен", замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

"Метрополітен є стратегічним активом для міста Київ. Будь-які спроби нажитися на його будівництві є неприпустимими і отримають відповідну реакцію компетентних органів", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

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