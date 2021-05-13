У ДТП на Полтавщині загинули журналісти Непийпиво і Худолій, - ОДА

У зіткненні легкового автомобіля і вантажівки на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро загинули полтавські журналісти Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.