Терористи блокують польоти безпілотників ОБСЄ і продовжують хаотичне мінування території, - звіт Місії

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Відповідно до звіту СММ ОБСЄ №108/2021 від 12 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

11 травня, на блокпості окупантів біля населеного пункту Старомихайлівка, неподалік Донецька, озброєні члени збройних формувань дозволили патрулю Місії проїзд тільки після 25 хвилин затримки, посилаючись на "відсутність дозволу від тих, кому належить фактичний контроль". Це вкотре вказує на підконтрольність цих найманців централізованому управлінню зі сторони кураторів РФ".

У СЦКК продовжили: "Під час планових польотів вздовж лінії розмежування, БПЛА СММ зазнають перешкод внаслідок глушіння сигналу GPS. 11 травня зафіксовано більше 10 таких випадків. Найманці РФ за допомогою засобів РЕБ, перешкоджають роботі БПЛА Місії, здійснюючи перешкоди в районах зльоту та посадки літальних апаратів на підконтрольній Україні території, щоб в подальшому перекласти вину на ЗС України".

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Також за інформацією СЦКК російські окупанти продовжують хаотичне мінування різними типами мін включаючи й ті що заборонені "Оттавською конвенцією", що наражає на небезпеку мирних мешканців.

"7 травня, неподалік тимчасово окупованого Логвинового, патрулі СММ вперше зафіксували біля 190 протитанкових мін. Трохи північніше, від цього населеного пункту - ще 500 протитанкових мін, які були встановлені раніше", - підкреслюється в повідомленні.

В інформації говориться, що "Зазначені порушення з боку збройних формувань РФ дестабілізують обстановку вздовж лінії розмежування та наражають на небезпеку місцеве населення. Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ЗС України та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків".

"Українська сторона СЦКК продовжує інформувати СММ ОБСЄ про випадки порушень Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ. Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - резюмується в повідомленні.