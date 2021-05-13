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Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ

11 09213
Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ
У місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють про перекидання Російською Федерацією важких видів озброєння до окупованого Криму.

Про це сьогодні повідомила виконувачка обов'язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Американський дипломат заявила, що хоча Росія оголосила про скорочення чисельності військ вздовж кордонів з Україною, РФ "нещодавно перемістила десантно-штурмові елементи до Криму, разом з бойовими танками T-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гаубицями і бронетехнікою, а також іншим обладнанням і технікою".

"Більше того, Росія продовжує призивати тисячі молодих мешканців Криму у свою армію, деякі з яких були переведені у російські воєнні підрозділи для здійснення плану Кремля в Україні", - заявила Розенсток-Сіллер.

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Вона закликала Росію припинити репресії у Криму і звільнити усіх українських бранців, яких утримує РФ.

"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму та прибрати всі її сили і озброєння зі сходу України", - наголосила дипломат.

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Топ коментарі

  • olele


    Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч

    Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
    Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
    У мене все.

    Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8147
  • tim link
    ...вместо моря-плавающая там канализация!!!..в унитазах воды нет, носите с моря!))) Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456
  • tim link
    поднять стаи беспилотов и за час в металолом превратить эти пукалки.. Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405...и остальные прикопанные туда же... Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405
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