Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський

За даними глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, суддя Гарник призупинив наказ міністра інфраструктури про скасування обов'язкового підтвердження кваліфікації моряків.

Про це Саакашвілі пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Кирило Гарник - суддя Окружного адміністративного суду Києва. Саакашвілі називає його "ворогом народу України" і припускає, що за таке рішення суддя взяв гроші.

"Я закликаю громадськість знайти, де він живе, прийти до нього додому і сказати йому в обличчя в присутності його сусідів і сім'ї, ЩО він щойно зробив. Звичайно, це його не перевиховає, але буде для науки всім іншим, які стоять у черзі, щоб далі знищувати український народ", - написав Саакашвілі.

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Він додав, що на рішення судді Гарника буде подана апеляція.

Журналіст Дмитро Гнап у коментарях нагадав, що суддею Гарника призначив президент Володимир Зеленський.

"Крім розкішного життя, суддя відомий ще тим, що забороняв протести проти Путіна в Україну і брав участь у російській "Фабриці зірок". Ось такий проєкт "Ліфт" для "молодих і талановитих" від Зеленського", - написав він.