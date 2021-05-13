Саакашвілі закликає громадськість прийти додому до судді-корупціонера Гарника, якого призначив Зеленський
Про це Саакашвілі пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Кирило Гарник - суддя Окружного адміністративного суду Києва. Саакашвілі називає його "ворогом народу України" і припускає, що за таке рішення суддя взяв гроші.
"Я закликаю громадськість знайти, де він живе, прийти до нього додому і сказати йому в обличчя в присутності його сусідів і сім'ї, ЩО він щойно зробив. Звичайно, це його не перевиховає, але буде для науки всім іншим, які стоять у черзі, щоб далі знищувати український народ", - написав Саакашвілі.
Він додав, що на рішення судді Гарника буде подана апеляція.
Журналіст Дмитро Гнап у коментарях нагадав, що суддею Гарника призначив президент Володимир Зеленський.
"Крім розкішного життя, суддя відомий ще тим, що забороняв протести проти Путіна в Україну і брав участь у російській "Фабриці зірок". Ось такий проєкт "Ліфт" для "молодих і талановитих" від Зеленського", - написав він.