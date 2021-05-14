ПнВК в Дія City сприятиме розвитку IT-галузі в Україні, – нардеп Чернєв

Запровадження податку на виведений капітал в Дія City сприятиме тому, аби компанії максимально реінвестували у свій розвиток.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики під час обговорення законопроєкту №5376 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в України" заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Ми повністю йдемо назустріч побажанням галузі" - заявив він, додавши, що сьогодні галузь зростає приблизно на 30%, а з прийняттям Дія City очікується зростання у 50-60% щорічно. Такий ріст позначиться і на зростанні ВВП. За словами нардепа, наразі ми маємо ресурсну економіку з низькою доданою вартістю, а таке нововведення, як ПнВК, сприятиме тому, щоб компанії реінвестували у свій розвиток, а галузь - зростала.

"В Дія City також пропонується така форма взаємовідносин між роботодавцем і працівником як гіг-контракти, що, з одного боку, збереже гнучкість у відносинах, а з іншого - додасть працівникам соціальних гарантій, не передбачених ФОПам", - підкреслив Чернєв. Він зауважив, що Україна має бути конкурентоспроможною, і Дія City позитивно вплине на економіку України в цілому.

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" і рекомендував парламенту прийняти його за основу.При підготовці до другого читання проєкт закону буде доопрацьовано.

Нагадаємо, 14 квітня 2021 року Парламент зареєстрував законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в України", що входить до пакету законів про Дія City.

Дія City– це спеціальний правовий режим для IT-галузі, в рамках якого для компаній-резидентів діятиме комплекс вигідних податкових умов, прописаних законопроєктом №5376. Вступ до Дія City буде добровільним.