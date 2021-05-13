Досягти стовідсоткової вакцинації проти COVID-19, напевно, неможливо, - Степанов

Досягти стовідсоткової вакцинації проти коронавірусу, напевно, буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з каналів.

Міністр спрогнозував, що захворювання може і не зникнути повністю навіть після масової вакцинації, а, наприклад, стати сезонним.

"Досягти стовідсоткової вакцинації, напевно, буде неможливо. Скажу відверто: ми сподіваємося, що переконаємо громадян, щоб це було 70%. Зрозуміло, що після досягнення цих 70% будуть зовсім інші карантинні режими, і можливо вони будуть скасовані", - сказав Степанов.

Він зазначив, що існують чіткі показники, що дозволяють скасовувати режими епідемії і пандемії.

Читайте також: В Україні майже закінчилася COVID-вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози