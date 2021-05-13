Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Призов резервістів пов'язаний з проведенням у Секторі Гази антитерористичної операції "Страж стін".
11 травня вже повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю призиває 7000 резервістів.
Разом із тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав арабські і єврейські народи до припинення повстань і до миру.
"Ніщо не виправдовує лінчування арабів серед євреїв, і ніщо не виправдовує лінчування євреїв арабами. Ми цього не сприймаємо. Ми не повинні використовувати це насильство. Ми повернемо контроль і управління в країні. У всіх містах, у змішаних містах, в єврейських містах - всюди. Давайте об'єднаємося, щоб виконати завдання, яке ми маємо виконувати як громадяни нашої країни: відновити управління, усунути цю анархію, зберегти і відновити безпеку і мир, яких ми всі заслуговуємо", - закликав Нетаньяху.
Раніше сьогодні ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю. За три дні радикали випустили з сектору Гази по Ізраїлю понад 1600 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей ХАМАС.
Ізраїльські військові розробляють кілька варіантів наземної операції проти угруповання ХАМАС, але рішення поки не прийнято.