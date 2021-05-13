Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід"

Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення, несумісного з життям.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України", - сказано в повідомленні.

Командування висловлює рідним і близьким загиблого свої щирі співчуття.

"Дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

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