Новини • Агресія Росії проти України

Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід"

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Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід"
Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення, несумісного з життям.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України", - сказано в повідомленні.

Командування висловлює рідним і близьким загиблого свої щирі співчуття.

"Дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

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Топ коментарі

  • Vedana
    А та неукраїнська і україноненависницька гнида казала, що стало менше втрат від снайперів ! Падаль ! Радіє, певно.

    Схиляю голову. Світла пам'ять.
    Глибокі співчуття родині.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1692

    .............
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сглазил зенелох... мы заметили что огня снайперского стало меньше (с) ... да????
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