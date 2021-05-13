ДФС і прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП "Київавтошляхміст"

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб КП "Київавтошляхміст" та групи підрядних комерційних підприємств у підозрі в ухиленні від оподаткування на суму 30 млн грн, що є особливо великим розміром.

Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що службові особи КП "Київавтошляхміст" з взаємодії зі службовими особами підрядних комерційних підприємств в період 2019-2020 років сформували технічний податковий кредит з ПДВ, використовуючи компанії з ознаками ризиковості та транзитності.

У межах кримінального провадження співробітниками ГУ ДФС в м. Києві проводяться 11 обшуків в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних комерційних підприємств для виявлення фінансової документації, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень.

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"Щоденна робота над виявленням податкових правопорушень приносить свої результати. Запорукою цьому стали ефективні оперативні напрацювання ДФС та підсилення аналітичної складової у роботі Служби", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

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