На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград. ФОТО

У місті Павлограді на Дніпропетровщині у рамках програми "Велике будівництво" монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4500 продуктивністю 340 тонн на годину.

Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

До цього часу найпотужнішим вважався асфальтобетонний завод цієї ж компанії у Дергачах Харківської області продуктивністю 320 тонн на годину. Юрій Голик повідомив, що монтаж заводу в Павлограді здійснюється двома кранами вантажопідйомністю 35 тонн і одного 110 тонн. Там уже заготовили близько 40 000 тон щебеню.

"Цей завод, як і ще три інших, будуть працювати вже з кінця травня на ремонт траси Дніпро - Павлоград. Торги на ремонт цієї траси в ProZorro відбулися на початку цього тижня", - написав Юрій Голик.

Дорога Дніпро - Павлоград є частиною траси М-30 Стрий - Ізварине, відкрити яку планують до Дня Незалежності.

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"Це означає, що трохи більше 70 кілометрів чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - підсумував Голик.

Паралельно з цим на трасі М-30 вже йдуть роботи від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції і від Павлограда до межі з Донецькою областю.

Раніше повідомлялося, що ділянку "Дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі.