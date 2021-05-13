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Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ

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Рішення про оскарження запобіжного заходу Медведчуку ухвалять після отримання тексту судової постанови, - Офіс ГПУ
Офіс генерального прокурора поки не вирішив, чи оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва щодо запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Суд сьогодні відправив підозрюваного у державній зраді нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Як передає Цензор.НЕТ про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі офісу генпрокурора.

Як пояснили в прокуратурі, рішення про оскарження запобіжного заходу ухвалять після того, як отримають повний текст судової ухвали.

"Після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду, буде прийнято рішення про його оскарження", - сказали в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "Офис генерального прокурора пока не решил, обжаловать ли решение Печерского райсуда Киева касательно меры пресечения Виктору Медведчуку. Суд сегодня отправил подозреваемого в государственной измене нардепа под круглосуточный домашний арест."

    Это все что нужно знать про власть в пока еще государстве Украина. Власть "зеленых человечков" устраивает правовой беспредел в Украине. Не будут же российские шпионы сажать российского шпиона.

    НИКАКОГО ЗАЛОГА ПО СТ.111УК - ДЕРЖАВНА ЗРАДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!! ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ СРОК!!! ст. 111 УК Украины ..наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Это или правовая безграмотность или правовой беспредел! Под домашний арест за Измену Родине это показатель что украинцы хотят повторить историю УНР и последующего Геноцида 1918-1933.
  • Джура
    "У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн". Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 2179

    Потужна боротьба ЗЕленої гниди з Мертвечуком Решение про обжалование меры пресечения Медведчуку примут после получения текста судебного постановления, - Офис ГПУ - Цензор.НЕТ 9331
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    16 мин. ·

    Оце кривосуддя по Зеленськи:

    "У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн".

    А взагалі ми просто стаємо свідками того, як влада намагається НЕ захищати національні інтереси, а грається в договорняки та перетяжки. В тому числі і з Кремлем.

    Зеленський хоче зустрітись з Путіним? Хоче страшенно. Значить і медведчуків, рабіновичів, ків, бойків та інших кремлівців чіпати не можна. Так, на рівні шоу та роликів.

    Але виходить якось дуже погано. Замість тюремної камери Медведчук і вся «опзжшна» рать отримали піар на всіх можливих майданчиках.

    Наскільки відомо, у Медведчука чи Марченко не було вилучено НІЧОГО.

    Очікую, що тепер вся ця кремлівська компашка буде отримувати ще більше дивідендів. Бо якщо зло зачепити і не покарати, воно буде лише розростатись.
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