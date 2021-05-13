Питання відставки Степанова розглянуть на засіданні фракції 17 травня, - "слуга народу" Корнієнко

Депутатська фракція "Слуги народу" на своєму засіданні в понеділок має намір обговорити питання можливості відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти" . Тому необхідно домовитися", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, глава парламенту Дмитро Разумков під час спільного зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чмиліте-Нільсен брифінгу в четвер у Херсонській області заявив, що в Раду не надходило пропозицій щодо проведення позачергового пленарного засідання для розгляду питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте також: Пропозицій про проведення позачергового засідання Ради щодо відставки Степанова не надходило, - Разумков