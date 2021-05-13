"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський
Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, коментуючи домашній арешт підозрюваного у зраді Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто за держзраду такий самий запобіжний захід, що і за фаєри під Офісом арезидента і розбите скло?
Давно кажу, що в Україні набагато вигідніше бути зрадником ніж патріотом. Ось, наприклад, ті, хто в 2014 році підтримали в Донецьку і Луганську Україну, у результаті втратили все, стали біженцями і майже не отримали від держави допомоги. Зате різні організатори "референдумів", які відверто підтримували бойовиків, зараз спокійно працюють мерами, стають нардепами та обіймають високі посади", - зазначив Казанський.
На його думку, нинішній суд у справі Медведчука є ще одним підтвердженням цього правила.
"Відвертий агент Кремля отримує домашній арешт після того, як той же Антоненко півтора року взагалі просидів у СІЗО без доказів", - написав журналіст.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.