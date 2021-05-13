"В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський

Українські суди призначають однаковий запобіжний захід за державну зраду і фаєри під Офісом президента.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, коментуючи домашній арешт підозрюваного у зраді Віктора Медведчука, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто за держзраду такий самий запобіжний захід, що і за фаєри під Офісом арезидента і розбите скло?

Давно кажу, що в Україні набагато вигідніше бути зрадником ніж патріотом. Ось, наприклад, ті, хто в 2014 році підтримали в Донецьку і Луганську Україну, у результаті втратили все, стали біженцями і майже не отримали від держави допомоги. Зате різні організатори "референдумів", які відверто підтримували бойовиків, зараз спокійно працюють мерами, стають нардепами та обіймають високі посади", - зазначив Казанський.

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На його думку, нинішній суд у справі Медведчука є ще одним підтвердженням цього правила.

"Відвертий агент Кремля отримує домашній арешт після того, як той же Антоненко півтора року взагалі просидів у СІЗО без доказів", - написав журналіст.

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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