Необхідне подальше розслідування причин появи COVID-19, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає важливим продовження розслідування причин виникнення COVID-19, оскільки існуючих даних про це недостатньо.

"Ні, я не задоволений результатами минулого розслідування. І, так, вважаю за потрібне подальше розслідування", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота в подібних ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

Як повідомлялося, розслідування, проведене експертами ВООЗ спільно з колегами з КНР, позбавила змоги дати однозначну відповідь на запитання про те, де виник COVID-19. Експерти дали оцінку різним версіям, при цьому, повністю не відкинувши жодну з них. Критики доповіді фахівців ВООЗ вважають, що ці люди під час поїздки в Китай не могли проводити справді незалежне розслідування, оскільки діяли тільки спільно з китайськими колегами.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу стало китайське місто Ухань. Однак досі неясно, як вірус туди потрапив і як почав поширюватися серед людей.

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