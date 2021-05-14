Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягуза Януковича, але не можу позбутися відчуття, що це політтехнологія, - Луценко про запобіжний захід лідеру ОПЗЖ

Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Луценко зазначив: "Яйця у Медведчука виявилися міцнішими, ніж у боягузів Януковича чи Захарченка. Через добу після обшуків і гучних підозр він сам прийшов до Генпрокурорки. І шоу продовжилося.

Перед цим Медведчук ховався від прокурорів. Тепер Генпрокурор сховалася від Медведчука.

Зрештою, вони знайшли одне одного. І пішли додому. Бо ж затримати прямо в приміщенні ГПУ за держзраду на 72 години – ні-ні.

Ну, спасибі хоч за підозру. Серйозно".

Він продовжив: "Прецедентом засудження віппосадовця за держзраду був вирок у лютому 2019 проти Януковича. Моя команда не тільки добилася терміну покарання, але й повернула в казну понад 2 млрд дол. грошей ОЗУ. Перша справа про держзраду проти Медведчука також була розпочата моєю командою на поч. 2019 року. Зміна влади поставила її на паузу. Через 2 роки справи таки активізувалися".

Луценко також повністю підтримує необхідність покарання зрадника, але не може "позбутися відчуття, що це не стільки покарання за злочин, як політтехнологія".

Ексгенпрокурор зазначив: "Справи проти Медведчука - це, звичайно, джекпот для Зеленського. Тепер це його бронежилет від критики патріотичної опозиції. Чи посадять Медведчука? Я – за".

"Але поки що ми спостерігаємо шоу, де влада явно розраховувала на втечу фігуранта. Зупинений приватною охороною спецназ СБУ. Незатримання в приміщенні ОГП на 72 год. до суду. Так не діють при доказах в державній зраді. У справах про держзраду не просять застави. Ну і звичайно ж, не відправляють на домашній арешт без електронного браслета. Шоу вийшло поганеньке", - резюмував Луценко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда. ВIДЕО

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Читайте також: Підривна діяльність Медведчука могла привести до зміни політичного курсу України в інтересах Кремля, - прокурор у суді

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.