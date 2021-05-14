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У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу

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У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу
У Сполучених Штатах вакциновані проти коронавірусу більше можуть не носити маски.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

Йдеться про тих осіб, які отримали дві дози вакцини проти COVID.

Зазначену рекомендацію надали в Центрі контролю і профілактики захворювань США. Там вважають, що вакциновані можуть повноцінно брати участь у різних заходах, у приміщенні або на вулиці, без масок.

У Центрі кажуть, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутися до того життя, яке вели до пандемії.

Водночас маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону. Нині дві дози вакцини проти коронавірусу отримали понад 96 мільйонів американців.

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Топ коментарі

  • Вася Ветров df1d9b32
    А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
  • fresh guacamole
    Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
  • Дмитрий Шевкун
    А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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