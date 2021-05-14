Новини

Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

40 509155
Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази
ВПС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю завдають ударів по Сектору Гази. Операція почалася у відповідь на ракетний обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю нині ведуть атаку в Секторі Гази", - написала у своєму офіційному акаунті в Twitter ізраїльська армія.

Як пише ВВС, наземного вторгнення поки немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Сектору.

Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.

За даними видання Times of Israel, ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Гази, використовуючи літаки і вертольоти, а також танки і артилерію.

У відповідь на це палестинські збройні формування відновили обстріл території Ізраїлю. У напрямку південних міст, таких як Ашдод і Ашкелон, були випущені десятки ракет, там лунають сирени повітряної тривоги. Більшість ракет, які випускаються із Сектору Гази, перехоплює ізраїльська система ППО "Залізний купол".

Агентство Reuters також посилається на ізраїльських військових кореспондентів, які стверджують, що наземного вторгнення поки немає, і ізраїльські війська ведуть обстріл Гази зі своєї території. Жителі північних районів сектору, розташованих біля кордону, кажуть, що ізраїльських солдатів не бачать, але чують активний артилерійський вогонь і повітряні удари.

За словами свідків, багато палестинських сімей, які живуть біля кордону, залишили свої будинки, деякі з них ховаються в школах, що працюють під управлінням ООН.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив із заявою, у якій говориться, що Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і буде продовжувати операцію в секторі Газа "стільки, скільки буде потрібно"

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Ізраїль завдає по Сектору Гази настільки точкові удари, що палестинські оператори не бояться знімати бомбардування. ВIДЕО

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Как тока услышим в кулуарах ООН блеянья кацапов, на манер бубочки, мол, нААда перестать стрелять, значит израильтяне выполнили программу минимум по уничтожению хамазо-аленей... Зачистка будет продолжена.
  • Олександр Дніпро
    " Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
    що Україні в президенти дістався бракований єврей " (с)
    Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3610
  • Al Makarski
    May 13th, 2021
    "Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)
    Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:

    "Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
    И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
    Но сейчас мы даем вам последний шанс.
    В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся.
    Полностью. Навсегда.
    Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
    Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
    Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
    Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
    Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.

    Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
    А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
    На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
    ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
    ___________________
    Вот какая разница:
    Когда Израиль обстреливают ракетами - в ответ летят бомбы и ракеты.
    А когда Украину обстреливают обдроченцы и кацапы - ЗЕлёное чмо блеет о "просто перестать стрелять" и "всеобъемлющем перемирии"...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини