Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

ВПС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю завдають ударів по Сектору Гази. Операція почалася у відповідь на ракетний обстріл.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю нині ведуть атаку в Секторі Гази", - написала у своєму офіційному акаунті в Twitter ізраїльська армія.

Як пише ВВС, наземного вторгнення поки немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Сектору.

Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 13, 2021

За даними видання Times of Israel, ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Гази, використовуючи літаки і вертольоти, а також танки і артилерію.

У відповідь на це палестинські збройні формування відновили обстріл території Ізраїлю. У напрямку південних міст, таких як Ашдод і Ашкелон, були випущені десятки ракет, там лунають сирени повітряної тривоги. Більшість ракет, які випускаються із Сектору Гази, перехоплює ізраїльська система ППО "Залізний купол".

Агентство Reuters також посилається на ізраїльських військових кореспондентів, які стверджують, що наземного вторгнення поки немає, і ізраїльські війська ведуть обстріл Гази зі своєї території. Жителі північних районів сектору, розташованих біля кордону, кажуть, що ізраїльських солдатів не бачать, але чують активний артилерійський вогонь і повітряні удари.

За словами свідків, багато палестинських сімей, які живуть біля кордону, залишили свої будинки, деякі з них ховаються в школах, що працюють під управлінням ООН.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив із заявою, у якій говориться, що Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і буде продовжувати операцію в секторі Газа "стільки, скільки буде потрібно"

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

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Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.