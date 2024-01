Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю нині ведуть атаку в Секторі Гази", - написала у своєму офіційному акаунті в Twitter ізраїльська армія.

Як пише ВВС, наземного вторгнення поки немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі Сектору.

Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq