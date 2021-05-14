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ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху

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ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху
Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times of Israel.

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху..

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Раніше ЗМІ повідомили про те, що ВПС Ізраїлю разом із сухопутними силами в ніч на п'ятницю завдають масованих ударів по Сектору Гази.

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Топ коментарі

  • stanislav vaisman
    без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
  • товарищ Маузер 2
    Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
  • stanislav vaisman
    Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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