ХАМАС заплатить високу ціну. Операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно, - Нетаньяху

Ізраїль має намір завдати великої шкоди палестинському руху ХАМАС і продовжуватиме операцію в Секторі Гази "стільки, скільки буде потрібно".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times of Israel.

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху..

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Гази, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок у країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон у свої руки".

Раніше ЗМІ повідомили про те, що ВПС Ізраїлю разом із сухопутними силами в ніч на п'ятницю завдають масованих ударів по Сектору Гази.

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