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Олена Зеленська про те, чи змінило президентство її чоловіка: Володимир завжди був таким. Просто настав час діяти, а посміхатися вже сил немає

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Олена Зеленська про те, чи змінило президентство її чоловіка: Володимир завжди був таким. Просто настав час діяти, а посміхатися вже сил немає
Дружина президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, чи змінився її чоловік за два роки президентства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це перша леді України повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

"Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре. Просто настав час діяти. Можливо, у нього змінилася публічна риторика на більш жорстку, бо більше бути лояльним і посміхатися вже сил немає. Але він не змінився", - запевнила дружина глави держави.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року виповнюється два роки з того моменту, як на посаду президента України вступив Володимир Зеленський. 20 травня 2019 року у Верховній Раді він виголосив присягу, після чого пішки вирушив до будівлі Адміністрації, яку пізніше перейменував на Офіс.

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Топ коментарі

  • Arkady Korshun
    все силы членограя ушли на посадку Кузьменко и Антоненко,
    лярва брехливая, зеленский - кидала
  • Tesoro Malu
    А кто при Зеленском сел кроме патриотов? Вы на это надеетесь?
  • Kozak_Vasil
    Ще більш радикальні? Щоб у бенін гаманець тріснув?
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