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Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС

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Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС
Минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 120-мм калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

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"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного з життям.

Командування висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 14 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Царство небесне загиблому.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Vasilij VG
    Очередной наш воин погиб от пули снайпера, а потерпевший клоун только прогундосил , что "прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились ".. Наркоман живет в своем маня-мирке.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Слава героям! Смерть рашистам!!!
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