Медведєв про справу Медведчука: Це "полювання на відьом", яке призведе до "деградації й загострить політичне недоумство" влади в Києві
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Єдиної Росії", про це 13 травня заявив лідер "Єдиної Росії", заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.
"Хочу висловити підтримку партії "Опозиційна платформа - За життя". Глибоко переконаний, що звинувачення проти Медведчука і Козака не мають під собою жодних підстав", - заявив Медведєв.
"Звичайно, такі політики неугодні Україні. Звичайно, ще менше вони бажані для Заходу, який скрізь і у всьому підтримує антиросійську політику і своїм колективним мовчанням дружно потурає цій розправі, заодно ігноруючи знущання із закону і справедливості ... Президенту Зеленському та його друзям варто займатися вирішенням внутрішніх і зовнішніх проблем, яких в Україні море. А не влаштовувати полювання на відьом, яке, з урахуванням думки великої кількості українських громадян, що підтримують Медведчука і його партію, приречене на провал", - йдеться в його заяві
Він зазначив, що офіційний Київ "знову довів, що готовий здійснювати цькування своїх опонентів будь-якими, навіть найбільш абсурдними способами".
"Погрози Медведчуку і його однопартійцю Козаку реальними термінами за міфічні злочини не виправлять рейтинги нинішньої української влади, а призведуть до її "деградації і загострять її політичне недоумство", - заявив Медведєв.
Він також вважає, що "переслідування" Медведчука є спробою знищити політика. Це пов'язано з тим, на думку Медведєва, що він часто виступає з критикою чинної влади і закликає до нормалізації відносин з Москвою.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.