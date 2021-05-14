За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 8358 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"21 587 людей щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні. 918 164 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8358 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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За даними міністра, щеплення проводилися 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом вакцинації.

"Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 550 017 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (2249), Львівській (1384), Івано-Франківській (1339) та Закарпатській (1337) областях, найменше - у Херсонській (34), Кіровоградській (314) та Сумській (422) областях.



