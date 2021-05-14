Україна інформує США про компанії, залучені до будівництва "Північного потоку-2", - Маркарова

Конгрес США в цьому місяці повинен отримати доповідь уряду про компанії, які продовжують працювати в проєкті Nord Stream 2, і Україна системно ділиться з американською стороною такими даними.

Про це розповіла у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посольство дуже активно долучене до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут (у Вашингтоні – ред.), передаємо їм інформацію – списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в будівництві "Північного потоку 2", - повідомила пані посол.

За її словами, американська сторона заявила достатньо активну позицію про те, що "це не просто погана угода – а угода, яка несе ризик безпеці Європи і зокрема України". Маркарова підкреслила, що позиція офіційного Києва в цьому питанні також є однозначною: "Північний потік 2" не повинен бути добудований, і ми вдячні нашим партнерам за таку постійну й активну увагу до цього процесу".

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Крім того, посол України в США висловила вдячність американській стороні за санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з її збройною агресією. "Сподіваємося, що ці санкцій будуть поглиблюватися й розширюватися до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку",- підкреслила Оксана Маркарова.