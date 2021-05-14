Готові до максимально активних дій щодо "Кримської платформі". США закликають колег по G7 приєднуватися до ініціативи щодо повернення АРК Україні, - Маркарова

США не тільки підтвердили готовність приєднатися до ініціативи "Кримська платформа", але і закликають інші країни, зокрема G7, об'єднати зусилля для тиску на РФ.

Про це сказала у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати участь (в ініціативі "Кримська платформа", – ред.), більше того, закликають наших колег по G7 також долучатися. Я впевнена, що це стане початком дієвої роботи щодо повернення нашого Криму", - повідомила Маркарова.

За її словами, уже багато країн дали згоду на участь в інавгураційному засіданні в Києві. "Ми готові до максимально широких активних дій", - зазначила посол.

Вона підкреслила, що позиція Вашингтона на підтримку української ініціативи "є надзвичайно важливою", оскільки США - не тільки головний стратегічний партнер України в питаннях політики й безпеки і не просто союзник, а справжній друг.

У цьому контексті Маркарова зауважила, що це питання бентежить Росію, яка відчуває, що міжнародна спільнота переходить від заяв про незаконну анексію до конкретних обговорень про те, як провести деокупацію українського півострова.

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"Ми вже чули заяви з боку Росії стосовно їхньої стурбованості – нічого неочікуваного. Хочу сказати, що Крим абсолютно незаконно анексований, Крим – це Україна. Тому попри стурбованість країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до обговорень про те, яким чином ми повертаємо Крим додому",- підкреслила Маркарова.