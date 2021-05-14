Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 161,8 млн, жертв уже понад 3,3 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 14 травня у світі зареєстрували 744 082 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 13 413 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 139,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 8-му і 2-гу позицію відповідно.