Ткаченко щодо закону "Про медіа": Це про відповідальність і рівні права усіх ЗМІ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, навіщо потрібен новий закон про медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За його словами, кілька законів, які діють на сьогодні, - вони ще з 90-х років.

"Час змінився, тому що багато інформації українці отримують в інтернеті. Понад 70% мешканців великих міст кажуть, що вони в першу чергу дізнаються інформацію з інтернету. Той факт, що інтернет не регулюється жодним чином в цілому, говорить про те, що ми давно відстали від ситуації, яка насправді відбувається в державі. Тому це про рівні права всіх медіа. Тому що всі медіа можуть в той чи інший спосіб регулюватися: це про те, що індустрія матиме правила, яким чином вона може розвиватися, прогнозувати свій розвиток, свої доходи; це про права журналістів і також про відповідальність", - зазначив міністр.

Ткаченко підкреслив, що в цивілізованому світі джерела інформації регулюються законодавчо.

"Ви знаєте, що регулюються певним чином соціальні мережі, так само нещодавно в ЄС прийнято закон, за яким передбачається, що в разі, якщо є прямий заклик до терористичної діяльності, впродовж години за рішенням державного органу така інформація має бути вилучена. Світ не стоїть на місці, сподіваюсь, і ми дозріли до того, щоб бути на одній дошці з цивілізованим світом. Ще що важливо, цей закон є ще і нашим зобов’язанням за асоціацією з ЄС стосовно регулювання аудіовізуальних послуг", - підсумував міністр.

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