Ткаченко щодо закону "Про медіа": Це про відповідальність і рівні права усіх ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
За його словами, кілька законів, які діють на сьогодні, - вони ще з 90-х років.
"Час змінився, тому що багато інформації українці отримують в інтернеті. Понад 70% мешканців великих міст кажуть, що вони в першу чергу дізнаються інформацію з інтернету. Той факт, що інтернет не регулюється жодним чином в цілому, говорить про те, що ми давно відстали від ситуації, яка насправді відбувається в державі. Тому це про рівні права всіх медіа. Тому що всі медіа можуть в той чи інший спосіб регулюватися: це про те, що індустрія матиме правила, яким чином вона може розвиватися, прогнозувати свій розвиток, свої доходи; це про права журналістів і також про відповідальність", - зазначив міністр.
Ткаченко підкреслив, що в цивілізованому світі джерела інформації регулюються законодавчо.
"Ви знаєте, що регулюються певним чином соціальні мережі, так само нещодавно в ЄС прийнято закон, за яким передбачається, що в разі, якщо є прямий заклик до терористичної діяльності, впродовж години за рішенням державного органу така інформація має бути вилучена. Світ не стоїть на місці, сподіваюсь, і ми дозріли до того, щоб бути на одній дошці з цивілізованим світом. Ще що важливо, цей закон є ще і нашим зобов’язанням за асоціацією з ЄС стосовно регулювання аудіовізуальних послуг", - підсумував міністр.