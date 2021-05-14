Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію День Європи в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
Під час дискусії обговорять такі питання:
- Що означає для нас ідея Європи?
- Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?
- Що слід очікувати від Саміту НАТО в червні 2021 року?
- Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?
- Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?
Учасники дискусії:
Ольга Стефанішина - Віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції;
Яцек Чапутович - Міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;
Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, Заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;
Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового Форуму (модератор дискусії).
Дискусія буде транслюватися 15 травня в 09:00.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.