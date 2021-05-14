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Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії

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Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії
Французький президент Емманюель Макрон написав у Faceboоk пост вірменською мовою про необхідність виведення військ Азербайджану з території Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ліга.

12 травня вірменські військові підняли тривогу: нібито азербайджанська армія під час якогось "коригування кордону" на 3,5 км просунулася на територію Вірменії в одному з прикордонних районів.

Слідом за цим в.о. прем'єра Вірменії Нікол Пашинян терміново зібрав Радбез країни. У заяві йдеться про посягання Азербайджану на вірменську територію.

"Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії, - пише Макрон. - Їх потрібно негайно відкликати. Я ще раз кажу вірменському народу: Франція єдина (в підтримці Вірменії, - Ред.) і залишиться такою".

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Увечері 13 травня президент Франції обговорив ситуацію з Пашиняном.

Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану з території Вірменії 01

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Топ коментарі

  • сепаратизму смерть
    Даааааа.....
    Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
  • Eispickel
    А на то что армения до сих пор оккупирует часть
    территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
  • SD CH 95002962
    А войск Армении с территории Азербайджана?
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