Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Учора, 13 травня, в результаті ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Павло Колесник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 58 окрему мотопіхотну бригаду ім. Гетьмана Івана Виговського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що військовослужбовець був родом із села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Як повідомлялося, захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера.

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