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Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

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Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО
Учора, 13 травня, в результаті ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Павло Колесник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 58 окрему мотопіхотну бригаду ім. Гетьмана Івана Виговського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що військовослужбовець був родом із села Нове Чернігівської області. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр 01

Як повідомлялося, захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 19 обстрілів, найманці РФ застосовували танки, 122-мм артустановки та заборонені міномети, - штаб ОС

Топ коментарі

  • Владислав Обужеванний
    А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
  • Вла
    Царстве Небісне Воїну
  • 18c49ed2
    Вечная память герою

    Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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