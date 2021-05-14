Справу Медведчука можна вважати не початком "посадок", а початком вручення підозр, - "слуга народу" Бужанський

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський очікував, що кума Путіна Віктора Медведчука будуть обвинувачувати у справі про фінансування тероризму.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Справа Медведчука: "весняні посадки","війна" чи піар?".

"Коли РНБО запроваджував санкції щодо українських громадян, у тому числі Медведчука, йшлося про обвинувачення у фінансуванні тероризму. Я очікував, що підозра буде саме в цій справі. Поки що я цього не побачив. Що стосується дій Генерального прокурора, Ірина Валентинівна - людина дуже відповідальна, яка завжди продумує свої кроки. Якщо вона прийняла таке рішення, значить, визнала, що для нього є достатньо підстав", - розповів Бужанський.

За його словами, 73% виборців, які голосували за Зеленського на президентських виборах, однозначно трактували цей знаменитий лозунг "Весна прийде - саджати будемо" щодо п'ятого президента Петра Порошенка.

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"Чи можна вважати справу Медведчука початком "посадок"? Це можна вважати початком вручення підозр. Нагадаю, що Порошенку їх теж вручали. Але поки що "посадок" я не побачив. ... Я не прихильник ОПЗЖ. Не поділяю багато їхніх постулатів і поглядів. Але вони - легально існуюча політична сила, яку підтримує близько 20 відсотків виборців. Це друга за величиною фракція у парламенті. Я вважаю, будь-який політичний відтінок у кримінальних переслідуваннях неприпустимий, про кого б не йшлося, навіть якщо це буде Порошенко", - зазначив Бужанський.

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Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.