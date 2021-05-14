ДБР підозрює полковника поліції Сумщини в замаху на вбивство
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Слідчі встановили, що в серпні 2018 року між полковником поліції і єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов'язків.
У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський" поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.
Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив.
Постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника.
13 травня 2021 року полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура. Оперативний супровід — Херсонське управління ДВБ НПУ.