Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою"

Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки.

Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Усе, що зараз відбувається, є "договорняком" між усіма гравцями, в результаті чого кожен отримає своє. Зеленський - рейтинг, Медведчук - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою", щоб мобілізувати свій електорат, а Україна - черговий серіал "Слуга народу. Медведчук", - наголосив парламентар.

За його словами, Офіс Генпрокурора вирішив дати хід тій справі проти Медведчука, яку порушила ГПУ за попередньої влади 5 лютого 2019 року.

"СБУ тоді вела слідство. З того, що я зараз чув у ході судового засідання, там фігурують матеріали, зокрема, тієї справи, про яку я сказав. Ми ж бачимо, що відбувалося за ці більш ніж два роки нової влади. Саме за Зеленського Медведчук закінчив будівництво і легалізацію своєї медіаімперії, приєднавши телеканал "Zik". Саме за Зеленського Медведчук став народним депутатом України. Саме за Зеленського, якщо подивитися на рейтинги, Медведчук збільшив свої статки", - зазначив нардеп.

Також Ар'єв звернув увагу на заставу, яку просили прокурори.

"Вірність мільярдера державі прокуратура оцінила в 300 мільйонів гривень? Зрада, виявляється, має відкупну ціну! Правда, зараз питання навіть не стільки в сумі, скільки в підході. Якщо за держзраду в нас просять заставу, значить, процес схожий на фарс. Така собі чергова серія серіалу для народу, де у всіх є свої ролі і гонорари. Подивимося, чи по-справжньому візьмуться за Медведчука, чи буде, як з Коломойським. Що там зараз зі справою щодо розграбування "Приватбанку"? Тиша! Коломойського ніхто не чіпає. Ми маємо ще, наприклад, людину, яку навіть наші американські партнери назвали агентом Росії в Україні. Це Андрій Деркач. Хтось бачив щодо нього кримінальну справу? А звинувачення в державній зраді? Я ні. Ось вам ще один показник того, що робить влада", - підсумував нардеп.

Думки народних депутатів про справу Медведчука читайте тут.

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Як повідомлялося, прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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