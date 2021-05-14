Народний депутат VII-VIII скликань Осуховський презентував авторську програму

Гостями програми будуть відомі українці: громадсько-політичні діячі, артисти, журналісти та бізнесмени.

Народний депутат Верховної Ради України VII-VIII скликань Олег Осуховський презентував авторську програму "З Олегом Осуховським на чистоту".

Презентація відбулася на пресконференції в УНІАН.

"Гостями моєї програми є відомі українці: громадсько-політичні діячі, а також артисти, журналісти, бізнесмени. Також будемо запрошувати міжнародних гостей", - розповів він і закликав глядачів висловлювати свої пропозиції, кого саме вони б хотіли бачити наступними гостями програми.

За словами екснардепа, він давно планував започаткувати таку програму. "Я за останні 5-7 років мав на центральних каналах, і не лише на центральних, приблизно понад 1,5 тисячі різних ефірів, відповідно, є величезний досвід. Є багато друзів, зв’язків. І хотілося б саме з ними спілкуватися на чистоту", - пояснив Осуховський.

Він розповів, що гостем попереднього випуску програми був народний артист України Петро Мага, а гостем одного з наступних випусків буде експерший заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

"Таких людей хотілося б розкрити, щоб українці та Україна знали своїх героїв", - зауважив автор програми.

Також він планує запрошувати на ефіри українських військовослужбовців, представників ІТ-сфери, спортсменів тощо. Зокрема, президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та першого віцепрезидента УАФ Назара Холодницького.

Осуховський зазначив, що програма виходить на телеканалі ITV Media Group по суботах о 21:00 та на його YouTube-каналі.

Він також розповів, що в майбутньому має плани займатися і документалістикою: знімати історичні документальні хроніки та фільми.

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