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Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

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Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності
Завтра в Україні набуде чинності закон про істотне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи". Він буде введений в дію через місяць з дня набуття чинності.

Документ опублікований у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він вносить зміни до Митного кодексу та знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.

Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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Виключається необхідність фізособи двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Однак пільгове митне оформлення не поширюється на:

  • транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
  • спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Лохами оказались все законопослушные налогоплательщики, граждане Украины, которые полностью уплатили все налоги и сборы при покупке авто. Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 9474
  • ватникобой
    по справедливости Зеля теперь обязан вернуть все уплаченные ввозные пошлины и штрафы, тем кто добросовестно растаможился))) а если серьезно, неужели этому ******** не рассказывают советники что такими решениями он своему вялому рейтингу делает только хуже?
  • Леонід Мефодовський
    Аферистам в Україні все, законопослушним громадянам - дуля...
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