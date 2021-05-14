Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 у важкій формі, - Ляшко
Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначає, що такі дані оприлюднено в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.
"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.
Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.
"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавіруса", - запевняє головний санлікар.