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Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові Еспресо" в Telegram.

Зазначається, що вбивство сталося вночі 14 травня в Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.

Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство - поки невідомо.

Нині поліцейські з'ясовують всі деталі злочину.

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Як пізніше повідомили в поліції, на сполох забила її колега, коли остання не з'явилася на роботі.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики. 

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 01

Зі свого боку начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі: "Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого".

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 02

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 03
Фото: сайт Нацполіції

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 04

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 05

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Топ коментарі

  • Ulga Krav
    "что спровоцировало мужчину на убийство - пока неизвестно" - он психически больной, а таких теперь лечат по добровольному согласию. То есть не лечат...
  • Серый Вовк
    Жесть ...
  • Nick Carpenter 61166870
    Патлата потвора супрун вважає, що психіатрична допомога, як і фтизіатрична, не потребує стільки стаціонарних ліжок, а потребує максимального скорочення лікарень цього профілю. Сімейні лікарі, на думку іпанутої, повинні доліковувати таких пацієнтів в домашніх умовах. А потенційну небезпеку для оточуючих (інфікування чи агресія, відповідно), сімейний лікар має оцінювати з допомогою анкетування. Анкетки з тестами мають замінити рентгенобстеження та огляд психіатра. Бо так зроблено в асашаях, звідки ця косата родом.
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